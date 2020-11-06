Названы самые популярные "карьерные страшилки" для детей

Дворники и продавцы не в чести

Опрос сервиса Superjob показал, что при общении с детьми родители по-прежнему используют "карьерную страшилку": "Будешь плохо учиться - станешь дворником".

Россияне не хотят, чтобы их дети стали дворниками (так ответили 10% опрошенных), продавцами или кассирами (7%), уборщиками (6%) и полицейскими (5%).

В рейтинг самых популярных "карьерных страшилок" также попали грузчики, водители, учителя/воспитатели, а также чиновники. Против этих профессий для своих детей выступили по 4% опрошенных. Еще 3% критически высказались о работе врача. "Зарплата маленькая, а люди неблагодарные", - считают респонденты.

Как пишет РБК, блогеры, журналисты, официанты, бармены, курьеры, шахтеры, космонавты, юристы и строители тоже попали в число "неугодных" профессий.

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