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Названы самые популярные "карьерные страшилки" для детей

09:36
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Дворники и продавцы не в чести

Опрос сервиса Superjob показал, что при общении с детьми родители по-прежнему используют "карьерную страшилку": "Будешь плохо учиться - станешь дворником". 
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Россияне не хотят, чтобы их дети стали дворниками (так ответили 10% опрошенных), продавцами или кассирами (7%), уборщиками (6%) и полицейскими (5%). 

В рейтинг самых популярных "карьерных страшилок" также попали грузчики, водители, учителя/воспитатели, а также чиновники. Против этих профессий для своих детей выступили по 4% опрошенных. Еще 3% критически высказались о работе врача. "Зарплата маленькая, а люди неблагодарные", - считают респонденты.  

Как пишет РБК, блогеры, журналисты, официанты, бармены, курьеры, шахтеры, космонавты, юристы и строители тоже попали в число "неугодных" профессий.  

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