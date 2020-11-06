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В Раде придумали, как спасти Украину

09:24
  • пятница
  • 06 ноября 2020

В стране необходимо провести досрочные парламентские выборы, считает Вадим Рабинович

Ситуацию на Украине могут спасти досрочные парламентские и президентские выборы. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

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"Думаю, что Украину сегодня спасут только досрочные парламентские выборы. А, если быть честным до конца, то и досрочные президентские", - сказал парламентарий в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат также предложил изменить Конституцию страны и перейти к парламентской форме правления.

Накануне депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить импичмент за "преступную позицию по отношению к закону".

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