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Медсестра больницы в Новосибирске оттаскала ребенка за волосы

10:10
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Чужая мама спасла ребенка от жестокости

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку видео, на котором медсестра туберкулезной больницы жестоко обращается с маленькой пациенткой.

На кадрах можно заметить, как женщина хватает малышку за волосы, поднимает ее и швыряет на кровать. Автор видео утверждает, что подобное поведение медсестры носит систематический характер. По данным kp.ru ("Комсомольской правды"), ролик об издевательствах тайно сняла на камеру одна из мам. Ее привлек регулярный шум, доносившийся из палаты, где дети лежали без родителей.

"Я слышала, как ребенок забивался под кровать и плакал, видимо, такая же история происходила. И знаете, после той медсестры в палату приходила другая, она жалела ребенка", - рассказала журналистам пациентка.

В свою очередь в облминздраве заявили РИА Новости, что медсестру уже отстранили от работы. "Готовится приказ об ее увольнении. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинской сестры", - сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

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