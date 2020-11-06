В Минтруде анонсировали ежегодное повышение материнского капитала

О дальнейших планах рассказала замглавы ведомства

Заместитель министра труда России Ольга Баталина сообщила, что размер материнского капитала будет увеличиваться ежегодно.

На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тысяч рублей на второго, передает РИА Новости.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - заявила Баталина.

Она отметила, что за все время с момента введения материнского капитала соответствующие сертификаты получили свыше 10 миллионов семей, а порядка 8 миллионов уже воспользовались деньгами.

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