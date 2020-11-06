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В Минтруде анонсировали ежегодное повышение материнского капитала

09:46
  • пятница
  • 06 ноября 2020

О дальнейших планах рассказала замглавы ведомства

Заместитель министра труда России Ольга Баталина сообщила, что размер материнского капитала будет увеличиваться ежегодно.

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На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тысяч рублей на второго, передает РИА Новости.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - заявила Баталина.

Она отметила, что за все время с момента введения материнского капитала соответствующие сертификаты получили свыше 10 миллионов семей, а порядка 8 миллионов уже воспользовались деньгами.

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