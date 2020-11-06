Принц Чарльз рассказал о своем стиле

Несмотря на почтенный возраст, он остается тем еще модником

Наследник британского престола, сын королевы Елизаветы II принц Чарльз появился на обложке журнала Vogue. 71-летний член монаршей семьи рассказал о чувстве стиля и своем отношении к моде.

Принц Чарльз является приверженцем бережного отношения к вещам и не приемлет тенденции выбрасывать вещи, если в них уже появлялся на публике. Сын королевы способен носить одежду не просто годами – десятилетиями! – а в случае появления дефектов отдавать на починку в ателье. Пиджаку, в котором принц Чарльз попозировал для обложки журнала, к слову, без малого 30 лет.

"Я не люблю превращать что-то в отходы, в том числе еду, и всегда стараюсь всему найти другое применение. Вот почему я так долго говорю о необходимости развития экономики замкнутого цикла, а не линейной, где каждый берет, пользуется и выбрасывает — это трагедия, мы чрезмерно эксплуатируем природные ресурсы, которые быстро истощаются", - считает наследник престола.

Несмотря на бережливость и обилие старых вещей в гардеробе, принцу всегда удается выглядеть стильно и элегантно. Главная проблема в том, что по мере старения фигура меняется, и влезать во многие вещи становится не так-то просто, уверен сын Елизаветы II.

"Я думал, что похож на остановившиеся часы, которые показывают правильное время лишь дважды в сутки. Но, конечно, я рад, что вы считаете меня стильным. Я придаю значение деталям в одежде и цветовому сочетанию. Но мне повезло встречать на своем пути потрясающих людей, создающих очень ценные для меня вещи, поэтому я стараюсь дать этим вещам как можно более долгую жизнь", - подчеркнул он в интервью.

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