ФСБ показала видео задержания террористов в Казани

В регионе пресечена деятельность ячейки международной террористической организации

В Казани пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (деятельность организации запрещена в России). В ходе спецоперации сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали пять террористов. ТВЦ.RU публикует видео задержания преступников.

"Данные лица осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирною халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным службы, задержанные террористы вербовали в свои ряды мусульман и распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию.

В ходе обысков у задержанных нашли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, которые использовались ими при ведении террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"