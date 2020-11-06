Асмус травмировалась на съемках сцены в постели

Виноватым оказался ее "экранный муж"

32-летняя актриса Кристина Асмус рассказала о травме, которую она получила в ходе работы над новым фильмом.

По словам знаменитости, это произошло во время съемок сцены в постели. Асмус лежит и просматривает чужие сторис в соцсети. В этот момент ее коллега, играющий супруга, переворачивается во сне и случайно бьет по телефону. В какой-то момент партнер Асмус не рассчитал свои силы.

"Мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон. А тот, в свою очередь, сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой. Зато кадр хороший сняли", - написала Кристина Асмус в Instagram.

- Берегите себя! - пишут Асмус в комментариях.

- Даже на самой безопасной работе, на первый взгляд, можно получить травму.

- Кристиночка, на Вас даже шишка будет красиво смотреться!

- Бывают всякие ситуации, да, главное везде искать позитив и не зацикливаться на них.

- Аккуратней, Кристиночка!

Напомним, что в июне Кристина Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым. По его словам, они просто охладели друг к другу. Скандал со съемками в фильме "Текст" тут ни при чем, уверяют экс-возлюбленные. Их дочь живет с актрисой.

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