ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Асмус травмировалась на съемках сцены в постели

10:29
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Виноватым оказался ее "экранный муж"

32-летняя актриса Кристина Асмус рассказала о травме, которую она получила в ходе работы над новым фильмом. 
Харламов рассказал подробности развода с Асмус

По словам знаменитости, это произошло во время съемок сцены в постели. Асмус лежит и просматривает чужие сторис в соцсети. В этот момент ее коллега, играющий супруга, переворачивается во сне и случайно бьет по телефону. В какой-то момент партнер Асмус не рассчитал свои силы.   

"Мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон. А тот, в свою очередь, сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой. Зато кадр хороший сняли", - написала Кристина Асмус в Instagram. 

- Берегите себя! - пишут Асмус в комментариях. 

- Даже на самой безопасной работе, на первый взгляд, можно получить травму. 

- Кристиночка, на Вас даже шишка будет красиво смотреться! 

- Бывают всякие ситуации, да, главное везде искать позитив и не зацикливаться на них. 

- Аккуратней, Кристиночка! 

Напомним, что в июне Кристина Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым. По его словам, они просто охладели друг к другу. Скандал со съемками в фильме "Текст" тут ни при чем, уверяют экс-возлюбленные. Их дочь живет с актрисой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кристина Асмус
Кристина Асмус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.