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Вынесен приговор за реабилитацию нацизма на акции "Бессмертный полк"

10:37
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Пермяк разместил фотографию Власова

Суд приговорил жителя Перми Даниила Шестакова к девяти месяцам исправительных работ за размещение фотографии нациста на сайте "Бессмертного полка".

Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Реабилитация нацизма", сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. Кроме исправительных работ, Шестакову придется отдавать 15% заработка в пользу государства.  

Ранее Шестаков разместил на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию Андрея Власова, признанного изменником Родины приговором Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 1 августа 1946 года. В Генпрокуратуре России отметили, что Шестаков знал об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР.

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