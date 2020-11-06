Богомолов рассказал, как Собчак влияет на него

Режиссер порассуждал о работе и о личном

Константин Богомолов признался, что Ксения Собчак оказывает на него сильное влияние. Режиссер по праву считает свою супругу сильным человеком, у которого есть чему поучиться.

"Могу сказать, что она меня очень многому учит. Не своим примером... Это трудно объяснить... Благодаря ей я становлюсь сильнее, с какими-то вещами справляюсь. Но хорошо ли я на нее влияю, не мне судить", - признался он.

Что касается работы, то тут режиссер старается не выделять себя на фоне остальных, но и не дает подчиненным расслабиться, передает Tatler. За один сезон Богомолов уволил 15 сотрудников и обосновал это тем, что хочет видеть в своем театре действительно работающих людей.

"Я привел других режиссеров, не стал использовать площадку для того, чтобы самому реализовать все свои мечты и проекты. Я только сейчас делаю "Бесов". Более того, не скрываю, что у моих "Бесов" ровно тот же бюджет, что и у других спектаклей", - добавил муж Собчак.

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