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СК завел дело после гибели семи человек при пожаре под Смоленском

11:34
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Многодетная семья сгорела в Ельне поздно ночью

Многодетная семья погибла при пожаре в Смоленской области. Трагедия произошла в Ельне поздно ночью. Горел частный одноэтажный дом. Жертвами пожара стали 7 человек, в том числе пять детей. На месте ЧП работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

Огненное зарево в небе увидели жители соседних кварталов. Сообщение о пожаре в частном жилом доме на пульт дежурного поступило в половине первого ночи. К приезду расчёта одноэтажная деревянная постройка вся была охвачена огнём. По предварительной информации, в доме находилось четыре человека. После локализации пожара спасатели начали обследовать территорию. Обнаружили тела 7 человек.

"Личности всех погибших установлены. Среди них  5 малолетних детей.  Самому старшему из которых 11 лет. На учёте в системе органов профилактики данная семья не состояла. Характеризуется положительно", - заявила и. о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Смоленской области Наталья Холодкова.

Живым обнаружили только главу семейства. С ожогами спины мужчину доставили в больницу. Его жена, тёща и пятеро детей погибли. Самым младшим - близнецам - был всего год.

На место происшествия выехал руководитель регионального Следственного управления. Там же работают следователи, криминалисты и дознаватели. Проведенные экспертизы помогут установить причину пожара и обстоятельства гибели многодетной семьи. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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