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Получил гарантии Запада: почему президент Косово сдался правосудию

12:29
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Список обвинений потянет на несколько пожизненных сроков

Лидер непризнанной республики Косово Хашим Тачи взят под стражу в Гааге. Его подозревают в убийствах мирных жителей в ходе конфликта 99-го года. Ранее Тачи добровольно сложил свои полномочия. Внезапная отставка одной из самых одиозных фигур балканской политики для многих стала неожиданностью.

Президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи неожиданно для всех ушел с поста. Причина - обвинения специальной прокуратуры в Гааге в совершении военных преступлений.

"Я не допущу, чтобы президента Косова отдали под суд. Чтобы защитить институт президентства, нашу страну и жителей и при этом уважая сотрудничество с международным сообществом, я ухожу в отставку", - заявил он.

Впрочем, апломб, с которым выступал Тачи, держался недолго. В Гааге, куда он явился для дачи показаний, на его руках защелкнули наручники и отправили в следственный изолятор. Вместе с Хашимом Тачи арестованы бывший спикер парламента Косово и несколько депутатов. Список преступлений, которые им инкриминирует  прокуратура международного суда, под стать тем, в которых обвиняли нацистов в Нюрнберге.

"В утвержденном обвинительном заключении говорится, что это военные преступления, незаконные аресты, жестокое обращение, другие бесчеловечные действия, пытки, убийства,  похищения людей... эти  преступления имели место по всему Косово, а также в Кукесе и Кахане в Северной Албании, и были совершены членами Освободительной армии Косово против сотен мирных жителей и лиц, не участвующих в боевых действиях", - говорится в заявлении Международного трибунала по Косово.

Если сербы, для которых Тачи воплощение зла, ликуют, то албанцы в Косове возмущены. Тачи - не просто самая одиозная фигура в криминальном мире Балкан. Он контролировал контрабанду всего и вся: наркотрафик, проституцию, торговлю человеческими органами. Особо прославился этническими чистками. По данным сербских журналистов,  замучил в концлагерях сотни людей. О судьбе более 500 узников до сих пор ничего неизвестно. Причастен к убийствам  сербов, цыган и албанцев - политических оппонентов. И вот тут возникает вопрос. Что же вдруг заставило Тачи с таким шлейфом преступлений, которые потянут не на одно пожизненное заключение, сдаться трибуналу.

"Причиной этому может быть недавний теракт в Вене, который совершил албанец из Македонии. Косовские и македонские албанцы находятся в тесном кровном родстве. Столь одиозная личность как Хашим Тачи переполнила чашу терпения Берлина и Вены. Тачи решили убрать из Косово через Гаагу. Сам бы он ни за что в отставку добровольно не подал", - рассуждает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Эксперты считают, что Тачи на самом деле выторговывает преференции у Запада для признания Косово на международном уровне.

"Я не думаю, что его ждет судьба Милошевича, или похожая на неё. Учитывая опыт осуждения хорватских и боснийских боевиков в Гааге, я думаю, что, вероятнее всего, он, конечно, будет осужден, но получит небольшой компромиссный срок. Без каких-то гарантий на эту тему он бы на это никогда не согласился добровольно", - говорит политолог Александр Асафов.

Хашиму Тачи покровительствовала Мадлен Олбрайт и охотно принимал в Белом Доме Билл Клинтон. Все же в войне за развал Югославии, а потом и Сербии, Хашим был не только их креатурой, но и главным союзником. Поэтому, скорее всего, говорят политологи, Запад использует свое влияние и в этот раз, и Тачи выйдет сухим из воды.

Тимур Абдуллаев, Илья Титов, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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Президент Республики Косово Хашим Тачи
Президент Республики Косово Хашим Тачи
Президент Республики Косово Хашим Тачи
Президент Республики Косово Хашим Тачи
Президент Республики Косово Хашим Тачи
Президент Республики Косово Хашим Тачи
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