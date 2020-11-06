ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На "ТВ Центре" стартует второй сезон сериала "Анна-детективъ"

11:53
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Сморите новые серии завтра, 7 ноября, в 14:30

Мистический триллер, шпионский роман или историческая драма. Большая премьера на телеканале "ТВ Центр" – стартует второй сезон захватывающего сериала "Анна-детективъ".

Главные герои встречаются спустя пять лет. Они были влюблены, но разлучены обстоятельствами. И вновь им предстоит расследовать загадочные преступления. Уездный Затонск потрясён таинственными убийствами. За дело берётся прагматичный следователь Яков Штольман. Ему помогает юная Анна. Она обладает магическим даром и разговаривает с призраками. Но смогут ли главные герои отбросить старые обиды и выйти на след злодея? Смотрите новые серии на нашем канале уже завтра, 7 ноября, в 14:30.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сериал "Анна-детективъ"
Сериал "Анна-детективъ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.