Королева комедии: Алла Сурикова отмечает 80-летие

Фильмы режиссера любят миллионы зрителей

Поздравления сегодня принимает Алла Сурикова. Знаменитому режиссёру и сценаристу исполнилось 80 лет. Фильмы "Человек с бульвара Капуцинов", "Будьте моим мужем", "Суета сует" любят миллионы зрителей. А популярный детский киножурнал "Ералаш" появился благодаря идее именно Аллы Ильиничны.

Это самый необычный подарок на юбилей. Её любимые студенты постарались. Собрали буквально у дома фотоинсталляцию.

"И пол, чтобы не было ногам холодно, и баннеры, которые ночью светятся, и свет везде проведён", - говорит Алла Сурикова, кинорежиссер, народная артистка России.

Это её фотоистория в кино. И о нём, и о том, чтобы стать актрисой, Алла Сурикова мечтала с детства. Но попробовала в жизни разные роли. Кем только не была - грузчиком, слесарем, сборщиком на заводе, ученым, кандидатом наук по математической лингвистике. Пока не попала в ученицы к Георгию Данелии на высшие режиссерские курсы. Её, кстати, многие тогда отговаривали: ну где это видано - женщина-режиссер.

"Чем больше меня отговаривали, тем больше мне хотелось, потому что, видимо, такой еще и характер, закусив удила идти туда, где труднее и интереснее, сложнее", - сказала Сурикова.

А ведь еще и жанр выбрала самый нелёгкий в кинематографе – комедию. Чувство юмора, признается, это семейное.

"Это идёт от детства, от семьи, в которой все проблемы, всякие сложности все-таки решались с помощью улыбки, смеха. Мама очень хорошо смеялась всегда, а папа очень всегда умел рассказывать смешные истории", - вспоминает режиссер.

Именно Алла Сурикова - "мама" популярного "Ералаша", он появился благодаря её идее. И сама она сняла один из выпусков. А в фильмы Суриковой публика влюбилась с самого первого - с "Суеты сует" про работницу ЗАГСА.

Моментально стал лидером проката и разошелся на цитаты фильм "Будьте моим мужем". Знаменитые сцены на пляже для съемочной группы оказались едва ли не самыми трудными.

Андрею Миронову поклонницы тогда просто не давали прохода, мешая съемочному процессу.

"Когда слишком назойливые люди лезут в камеру, я кричу оператору - уберите женщин от камеры! На что Андрей Александрович Миронов кричит - всех не перевешаете! В таких иронических взаимоотношениях мы снимали с ним картину", - рассказала Сурикова.

Невозможно сейчас поверить, но сценарий фильма "Человек с бульвара Капуцинов" шесть лет пылился на Мосфильме, никто не рисковал взяться за него.

Снять вестерн по-русски отважилась только Алла Сурикова.

"Как говорил Жванецкий, если даже у лошадей лица, морды наши, то конечно в наших условиях вестерн снимать непросто. Дерзость, желание сделать то, чего не делала, желание сделать то, чего другие боятся, ну и просто женское легкомыслие", - говорит режиссер.

Благодаря этому легкомыслию вся страна так и поёт: "Синема, синема, синема, от тебя мы без ума!"

У Суриковой есть и киностудия – "Позитив-фильм", и фестиваль - "Улыбнись, Россия". И в личной жизни радостей хватает - дочь-писательница и творческие внуки.

"Доставляет радость в жизни, когда снимается Иван в кино, он у меня во всех картинах снимался, ну и у чужих режиссеров реже, но снимается. Иван Суриков-Румп. Доставляет радость стихи Коли Сурикова-Мурашова. Очень интересные стихи, хорошие", - хвалит родственников Сурикова.

Королева кинокомедии, она по-прежнему считает - столько в нашей жизни грустного, серьезного, и так мало тех, кто дарит улыбки. А ведь смех лечит - уже не раз доказано. Всего то и надо - принять ударную дозу фильмов Аллы Суриковой - это сильнодействующее и возвращающее к жизни лекарство.

Юлия Богоманшина, Виктор Мальцев, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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