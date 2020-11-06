Российские регионы усиливают ограничения из-за коронавируса

В Хабаровском крае планируют полностью запретить массовые мероприятия

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки впервые выявили 20582 новых случая. Из больниц выписаны 16955 человек. В зависимости от ситуации регионы усиливают ограничительные меры. На особом контроле - соблюдение масочного режима и дезинфекция социальных учреждений. Также разворачивают дополнительные стационары. Пациентов с COVID-19 лечат в том числе военные врачи.

Они помогают больным коронавирусом в Новосибирске и Омске, Оренбурге и Дагестане, в городах зарубежья, разворачивают многофункциональные медицинские центры, полевые и мобильные госпитали. Видеоролик со словами благодарности военным медикам в Cети разместили воспитанницы пансиона Минобороны.

В Омской области на помощь врачам пришли автоволонтёры - более тысячи активистов движения "Мы вместе". Благодаря им медики успевают на большее количество вызовов – охват амбулаторной помощи удалось увеличить почти вдвое. Неравнодушные горожане подвозят терапевтов на работу и домой после смены, помогают добраться до пациентов.

"Нам удаётся за день сделать от 17 до 20 вызовов, конечно, ногами пройти такое расстояние очень тяжело врачу в непогоду, есть места, где не ходит общественный транспорт, а на машине это не тяжело, я сочувствую нашим врачам", - сказала автоволонтер Ирина Зинкевич.

"Раньше приходилось ходить по вызовам до и после приёма, пациенты ждали помощь после 7 вечера, сейчас с автоволонтёрами мы успеваем оказать помощь до обеда", - заявила участковый терапевт поликлиники №3 в Омске Василиса Исмагилова.

Во многих российских регионах продлевают или усиливают ограничительные меры. В Хабаровском крае планируют полностью запретить массовые мероприятия, в Алтайском крае еще на неделю, до 15 ноября, продлили школьные каникулы. В Крыму приостановили торжественную регистрацию браков, а ЗАГСы Санкт-Петербурга ограничили количество гостей. Также в Петербурге до конца ноября закрыты фудкорты.

А вот в Европе вынуждены прибегать к более жёстким мерам. В Польше уже в эти выходные закроют непродовольственные магазины и учреждения культуры на неопределенное время. В Германии - пятый день карантина, на месяц закрыты рестораны, фитнес-клубы, театры и концертные залы, однако число заболевших продолжает расти. В Греции завтра тоже вводится локдаун. Выйти из дома жители смогут только на работу или учебу и в случае острой необходимости. Предварительно обязательно уведомить власти по SMS. Поездки между регионами запрещены. Со вторника здесь уже закрыты многие рестораны, бары, кафе и фитнес-клубы. Предприниматели недовольны. По их словам, второго карантина они не выдержат.

"Второй локдаун - это катастрофа для бизнеса, что я еще могу сказать? Бизнес еще не оправился после весны, и я боюсь, что сейчас ему будет нанесён окончательный удар", - считает предприниматель Фредерики Какоулиди.

Количество заболевших растёт и в Венгрии. Страна заказала крупную партию российской вакцины против коронавируса, поставки начнутся уже в декабре.

Полина Кастрицкая, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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