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В ООН одобрили резолюцию России о Второй мировой войне

11:46
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Организация объявила 8 и 9 мая днями памяти

Генассамблея ООН одобрила российскую резолюцию и объявила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны. Документ приняли единогласно, отмечает "ТВ Центр".

Всем странам ООН, организациям и частным лицам предлагается соответствующим образом отмечать эти даты. Согласно резолюции, 1 декабря в Генассамблее планируется провести специальное торжественное заседание в память о погибших в годы Второй мировой войны. Как правило, подобные мероприятия проходят в мае, однако из-за пандемии коронавируса дату пришлось изменить.

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