В Москве продолжаются рейды по выявлению нарушителей режима "удаленки"

На этот раз проверка затронет компанию "Делойт и Туш СНГ"

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы готовят проверку консалтинговой фирмы "Делойт и Туш СНГ" на предмет выполнения требований властей столицы о переводе части сотрудников на удаленный режим работы. Об этом рассказал Главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

"Сегодня сотрудникам ОАТИ вручено уведомление о вызове консалтинговой компании "Делойт и Туш СНГ" в инспекцию для уточнения сведений о количестве сотрудников, переведенных на удаленный режим работы согласно указу мэра Москвы", - сообщил Поплавский.

Он подчеркнул, что если специалисты обнаружат нарушения, то к компании будут применены штрафные санкции. В зависимости от решения суда, сумма штрафа может составить до 300 тысяч рублей.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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