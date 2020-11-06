ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Малышева сравнила риск умереть от COVID с вероятностью гибели от молнии

11:17
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Она призвала не паниковать из-за распространения вируса

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что коронавирус не так страшен, как многие думают. 
В России впервые выявили больше 20 тысяч новых случаев коронавируса

Малышева порадовала своих подписчиков в Instagram хорошими новостями о COVID-19. Она сообщила, что смертность от коронавируса снизилась в 3-4 раза по сравнению с началом пандемии. Большинство пациентов, с ее слов, либо легко переносит заболевание, либо вообще не ощущает симптомов.  

"Риск умереть в среднем у людей разного возраста - 0,04%. Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа. Так, риск умереть, если вам меньше 65 лет, от 6 до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии", - написала Елена Малышева. 

Она также рассказала, что дети почти не умирают от COVID-19. Дети, которые ходят в школу и детский сад, инфицируются в четыре раза реже, чем их сверстники на самоизоляции, говорит врач. 

По ее словам, люди крайне редко повторно болеют коронавирусом. "На сегодня в мире всего 24 таких случаев повторного инфицирования из 49 миллионов людей, у которых этот вирус был обнаружен", - рассказала Малышева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Елена Малышева
Елена Малышева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.