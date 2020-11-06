Малышева сравнила риск умереть от COVID с вероятностью гибели от молнии

Она призвала не паниковать из-за распространения вируса

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что коронавирус не так страшен, как многие думают.

Малышева порадовала своих подписчиков в Instagram хорошими новостями о COVID-19. Она сообщила, что смертность от коронавируса снизилась в 3-4 раза по сравнению с началом пандемии. Большинство пациентов, с ее слов, либо легко переносит заболевание, либо вообще не ощущает симптомов.

"Риск умереть в среднем у людей разного возраста - 0,04%. Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа. Так, риск умереть, если вам меньше 65 лет, от 6 до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии", - написала Елена Малышева.

Она также рассказала, что дети почти не умирают от COVID-19. Дети, которые ходят в школу и детский сад, инфицируются в четыре раза реже, чем их сверстники на самоизоляции, говорит врач.

По ее словам, люди крайне редко повторно болеют коронавирусом. "На сегодня в мире всего 24 таких случаев повторного инфицирования из 49 миллионов людей, у которых этот вирус был обнаружен", - рассказала Малышева.

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