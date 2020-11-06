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В Германии планируют наладить отношения с США после выборов

12:31
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Страны не сходятся во многих вопросах

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о возможном улучшении отношений между Европой и США после подведения итогов выборов президента Америки.

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"Я желал бы улучшения отношений между США и Европой, в том числе Германией. Мы зависим от того, чтобы во всех конфликтах, кризисах и воинах, которые есть в мире, Европа и США работали вместе, иначе эти конфликты не решить. В последние годы этого, к сожалению, не происходило. Я хотел бы больше всего, чтобы после выборов это бы изменилось", - признался Маас.

Также министр выразил надежду, что в ближайшее время мир узнает имя нового президента Соединенных Штатов, передает телеканал ZDF. При этом Маас отметил, что даже в случае прихода к власти Джо Байдена во внешней политике США изменится далеко не всё.

"Американцы все больше отстраняются от некоторых регионов мира по определенным причинам. Наибольшим вызовом станет Китай. Поэтому мы в Европе должны будем больше заботиться о своих интересах", - сказал Маас.

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