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Российская разведка сделала заявление о происхождении коронавируса

11:02
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Для российских ученых это не принципиальный вопрос

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, откуда мог появиться коронавирус.
В России впервые выявили больше 20 тысяч новых случаев коронавируса

У СВР не данных о том, что COVID-19 был получен искусственно, поэтому Россия склоняется к тому, что он появился из природы, заявил он в интервью РИА Новости.

Нарышкин заметил, что для российских врачей и ученых, которые борются с коронавирусной инфекцией, вопрос происхождения COVID-19 не принципиален, поскольку в любом случае нужно создавать вакцину и лечить людей.  

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  По последним данным, с начала пандемии зарегистрированы 48 697 192 случая коронавируса, скончались 1 233 583 пациента (данные университета имени Джона Хопкинса).

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