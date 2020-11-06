Депутат МГД Орлов: Опытом интеграции транспортных систем Москвы и Подмосковья интересуются регионы

За несколько лет общественный транспорт поднялся на качественно новый уровень

Депутат Мосгордумы Степан Орлов заявил, что опытом интеграции транспортных систем Москвы и Подмосковья заинтересовались в других регионах России.

"В 2021 году мы ждем преодоления еще одной качественной ступени - с появлением долгожданной единой тарифной политики. Упомянутая общая транспортная карта подарит новый уровень комфорта миллионам жителей столичного региона. На очереди - и единые стандарты транспортной безопасности. В этом смысле Москва и область - "впереди России всей", очень большой и вполне объяснимый интерес к нашим нововведениям проявляют многие субъекты федерации. Так, транспортная реформа сближает, объединяет города, регионы - и в конечном итоге всю страну", - считает парламентарий.

Депутат напомнил, что Москва и Подмосковье всегда были тесно связаны и практически слились в один регион, а потому пассажиропоток между ними отличается высокой интенсивностью. С учетом роста населения гигантского мегаполиса все острее встает вопрос о максимально тесном "сопряжении" и взаимопроникновении транспортной инфраструктуры". Для этого в настоящее время власти реализуют сразу несколько серьезных проектов, передает АГН "Москва".

"Повсеместная реконструкция радиальных железных дорог, включая создание сети МЦД, ввод в строй новых железнодорожных и автомобильных вокзалов, строительство автодорог и развязок. Между правительствами Москвы и Московской области подписаны соответствующие соглашения о дальнейшем сотрудничестве в области развития и улучшения общей транспортной инфраструктуры. Стоит напомнить о планируемом запуске в 2021 году единой транспортной карты Московского региона, идущей на смену "Тройке" и "Стрелке", - отметил Орлов.

Парламентарий подчеркнул, что в 1990-х и 2000-х годах развитие транспортной системы Москвы и Подмосковья шло отдельно друг от друга, и это стало серьезным упущением. Теперь власти "рекордными темпами" наверстывают упущенное. "Своеобразной "точкой невозврата" здесь я бы назвал запуск в конце прошлого года первых двух Московских центральных диаметров. Мы получили, по сути, настоящее наземное метро - с комфортабельными современными составами, курсирующими на высокой скорости через всю столицу каждые 5-7 минут, еще несколько лет назад пассажиры о таком и не мечтали", - привел пример депутат МГД.

Он добавил, что новая система городского и пригородного рельсового транспорта является ультрасовременной и по ряду параметров опережает некоторые европейские столицы.

Изменения затронули не только рельсовый общественный транспорт, но и автодороги. В регионе избавляются от так называемых "бутылочных горлышек", через которые вылетные магистрали Москвы перетекают в областные трассы. "При участии города строятся удобные широкие дороги к локациям, где расположены поселки и садовые товарищества, населенные горожанами", - заключил парламентарий.

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