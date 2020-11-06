Российские врачи поставили Навальному окончательный диагноз

Следов яда в его организме не нашли

В МВД сообщили, что врачи обнаружили у блогера и политика Алексея Навального нарушение углеводного обмена и обострение панкреатита. По этой причине его в августе госпитализировали в Омске. Диагноз "отравление" медики не подтвердили.

Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу обнародовало новые подробности госпитализации Навального. Как оказалось, в момент госпитализации жена Навального предположила, что мужу стало плохо из-за диеты.

"Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение трех-пяти дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер", - приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Политика положили в больницу Омска, затем его доставили в немецкую клинику Charite. В конце сентября Навального выписали из больницы. Власти Германии заявили, что россиянина отравили ядом "Новичок". В Организации по запрещению химического оружия подтвердили версию об отравлении.

Между тем российские врачи не нашли в его крови и моче следов отравляющего вещества. В сообщении МВД, опубликованном 6 ноября, говорится, что медики поставили Навальному диагноз "нарушение углеводного обмена".

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной), хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", - сообщили в МВД.

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