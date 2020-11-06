Стало известно о состоянии девочки, которую медсестра таскала за волосы

Трехлетнюю пациентку осмотрели врачи

Маленькая пациентка, которую медсестра новосибирской туберкулезной больницы таскала за волосы, не пострадала.

"Травматолог-ортопед и педиатр осмотрели ребенка. Травм и повреждений нет", - рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медсестра хватает трехлетнюю малышку за волосы, поднимает ее и швыряет на кровать. Жестокую сцену засняла пациентка больницы, она утверждает, что такое происходило неоднократно.

Следственный комитет и прокуратура по Новосибирской области начали проверку. Медсестру отстранили от работы, уже готовится приказ об ее увольнении.

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