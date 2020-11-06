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Россиянин подсчитал траты на домашнее лечение от коронавируса

13:03
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Мужчину не госпитализировали

Пермяк подсчитал, сколько стоит лечение от коронавируса на дому. Мужчина обнаружил у себя признаки COVID-19 1 октября, после чего ушел на карантин и потратил 4 недели на лечение.

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Сразу после появления первых симптомов мужчина сдал тест на антитела. Контрольное исследование от 22 октября показало, что в крови появились антитела IgG, указывающие на перенесенную коронавирусную инфекцию.

"Официально коронавирус у меня не подтвердили. Тесты ПЦР, которые взяли с большой задержкой, отрицательные. Но антитела типа IgG откуда-то же появились", - заявил пермяк.

Он подчеркнул, что врач назначил ему лечение еще до получения результатов анализов. Сначала мужчине прописали два вида антибиотиков, общий их курс занял 16 дней. В добавок к ним был выписан препарат для разжижения крови, витамин D, лекарство для снятия отечности, а также растворы для полоскания горла и от насморка. На финальной стадии лечения пермяк принимал препарат для укрепления иммунитета, отхаркивающие средства и лекарство от дисбактериоза. Всего на лечение мужчина потратил 7 443 рубля.

Пермяк добавил, что болезнь проявилась у него через сильную слабость, боль в горле и груди, заложенность в носу и отсутствие обоняния, повышенной температуры не было, передает URA.RU.

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