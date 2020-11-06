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На месте поисков сооснователя Skillbox обнаружили тело мужчины

12:13
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Его еще не опознали

В Черном море обнаружили тело, которое может принадлежать сооснователю и продуктовому директору онлайн-университета Skillbox Игорю Коропову. В ночь на 1 ноября он вышел из отеля Radisson Collection в Сочи и перестал выходить на связь. С тех пор в городе велась поисковая операция.  
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Telegram-канал Mash пишет, что тело мужчины обнаружили на месте поиска Коропова. Труп увидел тренер по вейкборду в 250 метрах от Имеретинского порта и в 300 метрах от берега. Тело отправили на опознание.  

3 ноября сообщалось, что рюкзак Игоря Коропова выловили из моря недалеко от берега, а его телефон нашли на пирсе. 

В 2019 году Коропов вошел в число самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Раньше он был владельцем маркетингового агентства Mokselle.

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