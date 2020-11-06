Вирусолог: Россия может оставаться на плато до середины весны

Вирусолог не ожидает скорого спада заболеваемости

Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что Россия уже близка к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако на плато страна продержится очень долго, а показатели будут оставаться высокими.

"Я думаю, что мы не далеки от пика и выхода на плато. После чего на довольно высоком уровне будем оставаться. Уровень будет зависеть от того, как люди будут соблюдать правила профилактики. Как показывают опросы, примерно половина людей относятся сдержанно к этим правилам, поэтому рост продолжается и, даже прекратившись, он пойдёт на высоком уровне", - считает Альтштейн.

Он предположил, что снижение ежедневного числа заболевших может начаться лишь во второй половине весны с приходом теплой погоды., передает РИА Новости. Вирусолог добавил, что массовая вакцинация может существенно повлиять на ситуацию. Это произойдет в том случае, если испытания вакцин покажут свою эффективность, а фармацевтическим компаниям удастся быстро наладить производство препарата.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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