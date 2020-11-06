Более полумиллиона человек в мире заразились COVID-19 за сутки

Самый заметный прирост инфицированных - в Европе

По данным ВОЗ, за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось на 529 тысяч человек. Общее число случаев заражения превысило 47,9 миллиона. Количество жертв COVID увеличилось на 9,4 тысячи - до 1,22 миллиона человек.

Подчеркивается, что рекорд по числу заболевших за сутки был побит 31 октября. Тогда заболели 557 тысяч человек по всему миру.

Больше всего заболевших в Европе (289 за минувшие сутки), Северной и Южной Америке (138) и Юго-Восточной Азии (60).

ВОЗ также составила список стран, где насчитывается максимальное число инфицированных: США (9,2 миллиона), Индия (8,3 миллиона), Бразилия (5,5 миллиона), Россия (1,7 миллиона), Франция (1,5 миллиона), Испания (1,2 миллиона), Аргентина (1,1 миллиона), Колумбия (1 миллион), Великобритания (1 миллион), Мексика (938 тысяч), Перу (908 тысяч) и Италия (790 тысяч).

С 9 по 14 ноября состоится 73-я ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она пройдет в режиме телеконференции. На ней обсудят вероятность новой пандемии коронавируса.

На Всемирной ассамблее здравоохранения, которая проходила в мае, планировалось принять резолюцию "об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении". Авторы этого документа призывают страны "отдать приоритет на высшем политическом уровне" улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям. Резолюция также подчеркивает необходимость обеспечить "надлежащее вознаграждение" для медиков и добиться того, чтобы все страны могли вовремя выявлять и эффективно реагировать на вспышку COVID-19 и других инфекционных заболеваний.

В ВОЗ считают, что мировое сообщество способно победить коронавирус благодаря науке и солидарности. В заявлении организации говорится, что "многие государства и города успешно предотвратили и взяли под контроль передачу инфекции, применяя всеобъемлющий и основанный на фактах подход". Мир объединился вокруг плана по созданию вакцины от нового вируса, заявили в ВОЗ.

В резолюции, принятой на сессии 19 мая, члены ВОЗ провозгласили, что жители Земли должны иметь "всеобщий, равноправный и своевременный доступ" к качественным и недорогим лекарствам от коронавируса.

Ассамблея признала "ключевую руководящую роль ВОЗ и фундаментальную роль системы Организации Объединенных Наций в деле активизации и координации всеобъемлющих глобальных мер реагирования на пандемию COVID-19". Кроме того, участники ассамблеи поручили генеральному директору ВОЗ оценить действия организации в связи с пандемией.

Напомним, что Всемирная ассамблея здравоохранения - это высший орган ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно с участием делегатов из 194 стран. Участники ассамблеи определяют глобальные политические направления работы организации.

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