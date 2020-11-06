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Река в Кемерово окрасилась в кроваво-красный цвет

12:45
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Специалисты приступили к выяснению причин

Река Искитимка, протекающая через Кемерово, приобрела темно-красный оттенок.

На необычное явление обратили внимание местные жители и выложили фотографии в социальные сети.

"Кто видел сегодня Искитимку? Она сегодня не река, она - клюквенный кисель. <…> Что будет с семьями уток, которые растили здесь свои потомства все лето", - написал горожанин.

Причина, по которой вода в реке стала багровой, пока неизвестна.  Как сообщили "Московскому комсомольцу" в администрации города, обследованием реки занялись специалисты оперативной группы управления ГО и ЧС, а также Роспотребнадзор.

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Река в Кемерово
Река в Кемерово
Река в Кемерово
Река в Кемерово
Река в Кемерово
Река в Кемерово
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