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Песков опроверг слухи об отставке Путина

12:55
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Представитель Кремля назвал их чушью

Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в западных СМИ сообщения о возможной отставке Владимира Путина. Пресс-секретарь президента назвал их чушью.

"Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо... здоровье отменное", - сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

В пятницу ряд западных СМИ сообщили, что Владимир Путин якобы готовится уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Таблоид The Sun даже назвал сроки - январь 2021 года.

Сам Владимир Путин ранее не исключал, что может пойти на новый президентский срок в 2024 году. Окончательного решения президент не принял.

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