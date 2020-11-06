"Мечты сбываются": Шепелев решил поменять место жительства

Шоумен в поисках
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который живет в гражданском браке с дизайнером Екатериной Тулуповой, готовится к переезду.
"Мы выбираем новую квартиру", - написал Шепелев в Instagram. По его словам, поиск жилья порой бывает изматывающим.
Недавно они с Тулуповой смотрели квартиру в доме, где дизайнер когда-то мечтала поселиться. Теперь она поняла, что эта квартира ей не нужна. Дмитрий Шепелев вспомнил, как много лет назад он попал в квартиру с четырехметровыми потолками и прекрасным ремонтом.
"И тогда я подумал: "Господи, как же хорошо! Вот бы мне когда-нибудь так жить". И вот час назад мы просматривали точно такую же квартиру, и я осознаю - не хочу. Могу. Но не хочу, мне не нужно. Забавно это все, правда? Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны", - заявил шоумен.
Напомним, что Шепелев воспитывает сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске. У Тулуповой есть дочка от предыдущих отношений. Они с Платоном одного возраста.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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