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В Дании люди начали заражаться мутировавшим у норок коронавирусом

13:37
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Его обнаружили у 214 человек

На севере Дании у 214 человек обнаружили мутировавший у норок коронавирус, способный передаваться от животных человеку. Ранее в стране было решено уничтожить 15-17 миллионов норок, чтобы обезопасить людей от заражения.

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"С начала июня до середины октября "норочий вариант" коронавируса обнаружен у 214 человек преимущественно в Северной Ютландии", - сообщает Ekstra Bladet. При этом за пределами региона этим типом инфекции заразились лишь 14 человек.

В четверг, 5 ноября, глава правительства Дании Метте Фредериксен сообщила, что власти решили "закрыть" сразу семь коммун в регионе из-за распространения коронавируса. Общественный транспорт, бары, кафе, рестораны, музеи и библиотеки временно прекратят работу, а школьники перейдут на домашнее обучение.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 48,7 миллиона человек, 1,23 миллион из них скончались. В России выявлено 1,73 миллиона заболевших, более 29 тысяч пациентов скончались.

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