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Московская школьница умерла во время урока в школе

13:16
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Причины пока неизвестны

Ученица 4-5 класса внезапно умерла во время урока в московской школе.

Трагедия произошла 6 ноября в одном из учебных заведений на юге столицы. Во время урока 11-летняя девочка почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась.

По данным источника ТАСС, школьница умерла на уроке физкультуры.

Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Правоохранительные органы в настоящее время осматривают место происшествия и допрашивают руководство школы.

UPD (13:55 мск): трагедия произошла в школе №937. Медики приехали вовремя, но несмотря на реанимационные мероприятия, девочка скончалась. Предположительная причина смерти – остановка сердца.

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