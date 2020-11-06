МИД: в докладе ОЗХО скрыли формулы веществ в анализах Навального

Вызывают вопросы также сроки, в которые были проведены исследования

Управление на транспорте МВД по Сибирскому округу опубликовало заключение врачей о причине госпитализации блогера Алексея Навального, передает "ТВ Центр". Окончательный диагноз - обострение хронического панкреатита.

К недомоганию могли привести диета и нерегулярное питание. Об этом, как заявили в полиции, рассказала жена блогера. Признаков отравления не обнаружено, а заявления зарубежных специалистов выглядят недостоверно.

Как пояснили в МИД России, в докладе ОЗХО не приводятся точные формулы химических веществ, которые могли бы подтвердить версию иностранных экспертов, они были "тщательно вымараны". Вызывают вопросы и сроки, в которые были проведены исследования. Менее двух недель понадобилось немецким химикам, чтобы заявить об отравлении, хотя обнаружить следы "Новичка" так быстро невозможно.

"Вслед за ФРГ "прорывные" достижения в области боевой химии продемонстрировали Франция и Швеция, военные лаборатории которых не далее как 4 сентября приступили к изучению переданных им немецкими коллегами биопроб. На это им понадобилось не более 10 дней. И это при том, что еще один-два года назад и те, и другие публично "клялись" в том, что не обладают достаточной для синтеза "Новичков" экспертизой", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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