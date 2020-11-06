Россия поможет СНГ в борьбе с коронавирусом

Власти готовы поделиться своими достижениями

Россия поможет странам СНГ в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств содружества.

Встреча прошла в формате видеоконференции, отмечает "ТВ Центр". Премьер-министр сообщил, что наша страна готова делиться своими достижениями, отечественные тесты для диагностики заболевания направлены во все государства СНГ, а в дальнейшем будет идти работа и над поставками вакцины. Также глава кабмина отметил, что в условиях пандемии свою актуальность показала и стратегия экономического развития.

"Мероприятия плана направлены на то, чтобы укрепить позиции наших государств на мировой арене, сделать экономики участников более конкурентоспособными. Они охватывают весь спектр задач, которые стоят перед содружеством. От развития торговли и укрепления делового климата до активизации сотрудничества в сфере инноваций. Учитывается и необходимость ускорения цифровизации экономик государств и общественных институтов", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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