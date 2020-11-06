Памфилова рассказала Путину о ключевом моменте в работе ЦИК

Президент провел рабочую встречу с главой Центризбиркома

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Памфилова доложила главе государства, что ключевой момент в работе ЦИК на будущее – создание новой цифровой платформы, которая заменит государственную автоматизированную систему "Выборы". Выполнить эту задачу необходимо к 2022 году, сказала глава Центризбиркома.

"Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ. Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей", - уверена Памфилова.

Кроме этого, глава ЦИК рассказала, что в настоящий момент прорабатывается дистанционное электронное голосование.

"Очень осторожно идем, потому что тут важно не подорвать доверие, а, наоборот, его заслужить", - сказала Памфилова на встрече с Путиным.

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