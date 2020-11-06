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Электричка протаранила грузовик в Подмосковье

15:02
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Опубликовано видео последствий ДТП

Сразу несколько ЧП произошло за сутки на Московской железной дороге. Ночью на Белорусском направлении на переезде у платформы "Перхушково" грузовик столкнулся с электричкой.

Водитель "КамАЗа" грубо нарушил правила и выехал на пути под запрещающий сигнал светофора, передает "ТВ Центр". В этот момент поезд уже находился близко, избежать столкновения не удалось. Водителю грузовика понадобилась помощь медиков.

Накануне вечером на несколько часов было прервано движение поездов на Киевском направлении. В районе станции "Толстопальцево" два вагона пригородной электрички сошли с рельсов. Обошлось без пострадавших.  Восстановить движение поездов удалось только к полуночи.

На МКАД в районе 58-го километра утром в пятницу загорелся грузовик. Во время тушения машина полностью оказалась накрыта пеной. В результате происшествия никто не пострадал.  Движение транспорта в районе ЧП на некоторое время было затруднено.

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