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"Сейчас лучше так": московские школьники остаются на дистанционном обучении

15:01
  • пятница
  • 06 ноября 2020

До 22 ноября

Московские школьники продолжают учиться дистанционно. Пока до 22 ноября. Мера жёсткая, но, учитывая ситуацию с пандемией, необходимая. Платформа, на которой проходят онлайн-занятия, оказалась простой и удобной, а технические неполадки устраняются быстро.

На входе - обязательные измерения температуры, маски и обработка рук санитайзером. Все собрания и встречи в актовом зале отменены. В опустевших наполовину столичных школах учатся дети только с первого по пятый класс. Все уроки проходят на первых этажах.

В школе №2098 развели потоки учеников. Часть классов проходит в соседнем здании. Учителям на уроке можно быть без маски, но в коридорах и учительской ее нужно надевать. Если у кого-то обнаруживают коронавирус, весь класс отправляется на дистанционное обучение.

"Мы смогли убрать детей пятых классов в другие здания, мы развели не просто потоки, но и классные коллективы. И заболеваемость на сегодняшний день в этих классах не такая большая, у нас на дистанционное обучение ушло только два класса", - говорит директор школы 2098 Надежда Перфилова.

Однако в абсолютных показателях количество подтвержденных случаев COVID-19 в столице по-прежнему растет. Поэтому городские власти приняли решение продлить дистанционное обучение учеников с 6 по 11 класс до 22 ноября. Учиться дома продолжат полмиллиона юных москвичей. Это существенно сократит эпидемиологическую нагрузку на школы. Городские кружки и секции, также пока не работают.

Главная трудность дистанционки - мотивация и дисциплина. Учителя дают рекомендации, как эффективнее учиться из дома.

"Я сразу установила правило: если мы приходим на урок, это тоже урок, поэтому мы приходим, как в школу одеваемся, делаем прически, одеваемся, организуем свое рабочее место", - говорит учитель начальных классов школы 2098 Татьяна Лопухова.

Семиклассник Никита Баранов скучает по школьным товарищам и занятиям в секции. Он всерьез увлекается футболом, но говорит, что в дистанционке есть свои плюсы.

"Несомненно, школа лучше, но когда такая обостренная ситуация, лучше уж такой формат, чем никакой. Бывают технические неполадки, но их технические службы устраняют. Легче стало учиться на дистанционке, более домашняя обстановка, можно в интернете что-то подглядеть", - говорит Никита.

Закрытие школ - это не дополнительные каникулы, а добровольная самоизоляция на дому, напоминают учителя. А значит, дети не должны посещать торговые центры, парки и другие общественные места.

Юлия Степина, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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