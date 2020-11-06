В Москве владельцы спа-салона оставили клиентов без массажа и денег

К делу подключились юристы

Жители юга Москвы купили абонементы в новый спа-салон, но воспользоваться им так и не смогли. Организаторы бизнеса просто исчезли, оставив сотрудников без зарплат, а клиентов без оплаченных услуг. К делу подключились юристы.

На месте, откуда сейчас торчит оголенный провод, раньше весела вывеска спа-салона, клиенты которого остались без массажа и без денег.

- В феврале я купила абонемент, начинающийся с первого июня этого года и который заканчивается первым июня следующего года, но по нему я ни одной процедуры не получила. - Сколько вам остались должны? - 30 тысяч рублей.

Бизнес модель этой сети спа-салонов напоминает финансовую пирамиду. Людям предлагали за относительно низкую цену купить курс массажа, но пройти его можно было только через несколько месяцев. Клиентская база росла, а когда набралась критическая масса, уверены люди, купившие абонемент, финансовый пузырь лопнул. Владельцы бизнеса перестали выходить на связь.

- Мой договор был на 23 тысячи, также они оформляли договоры от 18 до 50 тысяч, которые нам только известны. Очень много девушек, которые предпродажные договора купили. В инстаграме они опубликовали пост, что действия салонов временно приостанавливаются, можете связаться, чтобы решить все споры. Но на связь не выходят, телефоны все выключены.

Без денег остались даже массажисты и администраторы салонов. Анастасия успела отработать 4 месяца.

"Зарплата должна была выплачиваться каждые две недели, но я первую получила через месяц с лишним, 10 тысяч рублей. Задолженность по моей зарплате составляет 70 тысяч рублей", - рассказала бывший администратор салона Анастасия Сапрыкина.

Анастасия рассказала, что ее коллега забрала из офиса тетрадь со списками клиентов и потребовала от руководства выплатить зарплату, на что владелица бизнеса ответила угрозами.

"Естественно никаких денег за такое поведение она не получит, пусть скажет спасибо, что отделалась своим папой и его головой. Если она позволит себе хоть заикнуться о деньгах, Ливан, поверьте, не посмотрит, что она беременная, пробьет голову ей и если надо - ребенку еще", - заявила женщина.

Бывшие сотрудники и клиенты спа-салона обратились за помощью к юристу. "Конечно момент пандемии сыграл свою пагубную роль, но, как я понимаю, у этих лиц не было намерения оказывать услуги, поскольку персоналу перестали платить заработную плату еще в 2019 году. А также стали заключать договора в период весны, лета и осени, когда салоны уже были закрыты, а оборудование уже вывозилось", - заявила адвокат Наталья Любицина.

Кроме того, адвокат обнаружила, что договоры содержали недостоверную информацию о номерах регистрации ИП. Аудиозапись, переписку, чеки и документы приложили к коллективному заявлению в полицию.

"По информации, указанной в заявлениях, проводиться проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказала руководитель пресс-службы УВД по Южному административному округу Москвы Наталья Мальцева.

Количество недовольных клиентов уже достигло нескольких сотен человек. Если вина организаторов бизнеса будет доказана, им может грозить уголовная ответственность.

Виктор Прокушев, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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