Как интересно провести выходные в Москве

Будет много хорошей музыки, отличных спектаклей и звезд

Коктейль из свежих джазовых импровизаций и уникальных музыкальных номеров с мэтрами жанра - вот беспроигрышный вариант досуга в промозглые осенние выходные. Фестиваль "Будущее джаза" вновь собирает на одной сцене самых перспективных начинающих музыкантов. В стенах концертного зала имени Чайковского они представят собственные программы, а также выступят в сопровождении Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

"Восьмой фестиваль, на котором мы открываем новые имена. Мы проводим большое расследование, слушаем советы наших друзей, советы наших коллег. Так мы находим этих людей, представляем и через какое-то время они становятся большими, известными музыкантами", - сказал народный артист России, композитор, организатор фестиваля "Будущее джаза" Игорь Бутман.

Главная столичная кузница талантов - Российский академический молодежный театр - готовится к большому юбилею. Выставка "100 лет ЦДТ-РАМТа в событиях и лицах" приглашает зрителей в захватывающее мультимедийное путешествие по истории дома на Театральной площади и расскажет об удивительных судьбах его обитателей.

"Здесь собраны уникальные факты из архива, например, детство великих: Ефремов, Розов, Товстоногов начинали именно здесь. Ефремов, которого не взяли в школу-студию МХАТ, Мария Иосифовна Кнебель, которая ушла из МХАТа, они все приходят сюда", - заявила куратор выставки Мила Денева.

В верхнем фойе гостей театра ждёт особенный сюрприз: макеты самых популярных спектаклей РАМТА, оживающие на экранах специальных планшетов с помощью дополненной реальности, а также интерактивные видеоинсталляции с поздравлениями.

Ещё во времена, когда Центральным детским театром руководила его создательница Наталия Сац, здесь было принято писать письма героям любимых спектаклей. В честь юбилея традицию решили возобновить. Спустя век можно просто нажать на кнопку такой видеостойки и записать свои поздравления актерам и театру.

Зрителям Театра на юго-западе этим вечером представится редкая возможность: в честь 15-летия спектакля "Дракула" вместе с самым известным вампиром все желающие смогут заглянуть в большое зеркало и проверить, а нет ли у них случаем сходства с главным героем.

А Московский планетарий к этим выходным подготовил специальную программу в честь своего 91-го дня рождения: дни полнокупольного кино с некогда традиционными для этого места живыми лекциями перед началом сеансов.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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