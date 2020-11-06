В Кремле считают возможным введение новых мер для борьбы с COVID-19

Впервые в России выявили более 20 тысяч заболевших за сутки

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что стране нужны дополнительные меры для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Вообще в целом трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии. Но основные тренды прогнозируемы - прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер, и эти дополнительные меры принимаются", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что нововведения не связаны с локдауном, они будут носить регулирующий характер. Власти регионов получат возможность вводить дополнительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте федерации.

Песков добавил, что в настоящее время "тенденция тревожная, пандемия развивается". Тем не менее власти следят за ситуацией, передает Интерфакс.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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