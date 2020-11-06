Проценко поддержал продление "дистанционки" для учеников 6-11 классов

Дети переносят ковид легче, чем взрослые

Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко поддержал продление дистанционного обучения для учеников 6-11 классов.

Дистанционный формат обучения - временная и вынужденная мера, об этом он написал на своей странице в Facebook. Все дело в том, что дети и подростки переносят вирус бессимптомно, а старшее поколение болеет COVID-19 гораздо тяжелее.

"Намедни и мы с дочкой, которая в этом году заканчивает школу, обменялись мнениями. Она, конечно, недовольна преимущественно потерянной возможностью живого общения с друзьями, тусовок и тому подобного. Да и дисциплина в классе на уроке намного выше самодисциплины. Я постарался объяснить ей эпидемиологически-медицинские причины", - сообщил Проценко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в начале ноября ситуация с коронавирусом в городе вновь начала обостряться. В связи с этим было принято решение продлить дистанционное обучение учащихся 6-11 классов еще на две недели - с 9 по 22 ноября.

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