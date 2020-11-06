Решетова заявила о готовности простить измену любимого

Настоящая любовь сильнее гордости

24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает сына от рэпера Тимати, высказалась на тему измены.

Один из подписчиков спросил Решетову, как она относится к изменам. Бывшая возлюбленная Тимати ответила, что все зависит от причины неверности.

"Есть три типа: измена ради удовлетворения сексуальной потребности, измена из-за любви к другому человеку и измена назло своему партнеру. Честно говоря, если ты действительно любишь, ты сможешь простить в любом случае", - написала Анастасия Решетова на английском языке.

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Причину они не раскрыли. Вскоре после их расставания стало известно, что рэпер снимется в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать себе новую девушку, а Решетова станет ведущей проекта "Ты - Топ-модель".

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