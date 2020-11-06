Путин утвердил новый порядок формирования правительства

Президент подписал закон

Владимир Путин подписал закон "О правительстве Российской Федерации". Документ вносит изменения в процесс формирования правительств России, закрепленные поправками в Конституцию.

Согласно новой процедуре, президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Силовых министров президент будет назначать после консультаций с Советом федерации, остальных утверждает Госдума по предложению премьера.

Теперь уход премьер-министра не влечет автоматическую отставку членов правительства. Президент сможет назначить нового руководителя кабмина, сохранив его состав.

Кроме того, теперь президент осуществляет общее руководство правительством, а премьер-министр определяет основные направления его работы. Он же несет персональную ответственность перед главой государства.

Текст закона размещен на официальном портале правовой информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"