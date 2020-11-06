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В Воронежской области детей перестанут пускать в ТЦ без взрослых

15:01
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Мера принята из-за распространения COVID-19

В Воронежской области власти приняли решение ограничить детей в посещении торговых центров без присутствия родителей или других взрослых. Так же беременным рекомендовали по мере возможности оставаться дома. Соответствующие меры обусловлены пандемией коронавирусной инфекции.

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"Родителей и юрлица обязывают не допускать нахождение несовершеннолетних в торговых центрах (крупных гипермаркетах, развлекательных центрах и т. п.) без сопровождения взрослых", - сказано в указе, который подписал глава региона.

Соответствующее распоряжение начнет действовать в понедельник, 9 ноября.

На сегодняшний день Воронежская область занимает девятую строчку в списке российских регионов по количеству заболевших коронавирусом, передает РЕН ТВ.

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