В Воронежской области детей перестанут пускать в ТЦ без взрослых

Мера принята из-за распространения COVID-19
В Воронежской области власти приняли решение ограничить детей в посещении торговых центров без присутствия родителей или других взрослых. Так же беременным рекомендовали по мере возможности оставаться дома. Соответствующие меры обусловлены пандемией коронавирусной инфекции.
"Родителей и юрлица обязывают не допускать нахождение несовершеннолетних в торговых центрах (крупных гипермаркетах, развлекательных центрах и т. п.) без сопровождения взрослых", - сказано в указе, который подписал глава региона.
Соответствующее распоряжение начнет действовать в понедельник, 9 ноября.
На сегодняшний день Воронежская область занимает девятую строчку в списке российских регионов по количеству заболевших коронавирусом, передает РЕН ТВ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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