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Арзамасова впервые показала совместное видео с Авербухом

15:02
  • пятница
  • 06 ноября 2020

Они вышли на лед

25-летняя актриса Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram видео, на котором она катается на льду со своим возлюбленным - 46-летнем тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. 
Лиза Арзамасова рассказала о жизни с Авербухом

На опубликованных кадрах Авербух и Арзамасова стремительно скользят по льду. Призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити обхватил свою девушку за талию. Видно, что он держит ситуацию под контролем и при необходимости сможет уберечь свою партнершу от падения. Под конец видео Арзамасова счастливо смеется, глядя на Авербуха. 

"Мешаю работать", - подписала это видео актриса. 

О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно этим летом. Они встречаются уже не первый год. По слухам, тренер подарил своей молодой возлюбленной кольцо и строит для них новый дом. Знаменитости редко комментируют свои отношения. Они не публикуют в Сети совместные фото и видео, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. 

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