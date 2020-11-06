ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом в России

14:45
  • пятница
  • 06 ноября 2020

А также другие вопросы социально-экономического развития

Президент России Владимир Путин провел переговоры с постоянными членами Совета безопасности.

Участники совещания обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также по текущим вопросам социально-экономического развития России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Особое внимание было уделено актуальному положению дел в плане борьбы с пандемией коронавируса в регионах, передает "Интерфакс".

"Состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи", - сообщил Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.