Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом в России

А также другие вопросы социально-экономического развития

Президент России Владимир Путин провел переговоры с постоянными членами Совета безопасности.

Участники совещания обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также по текущим вопросам социально-экономического развития России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Особое внимание было уделено актуальному положению дел в плане борьбы с пандемией коронавируса в регионах, передает "Интерфакс".

"Состоялся обстоятельный разговор о ситуации с эпидемией коронавируса с акцентом на положение дел в регионах с учетом ранее принятых мер по оказанию им дополнительной финансовой помощи", - сообщил Песков.

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