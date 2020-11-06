Как правильно организовать дистанционное обучение для школьников

Заслуженный учитель России призвала с достоинством принять эту ситуацию

Заслуженный учитель России Марина Полисар рассказала родителям, как помочь ребенку грамотно организовать учебный процесс на дому. Многие российские школьники в связи с пандемией коронавируса продолжают учиться дистанционно.

Педагог признала, что подобный формат является вынужденной необходимостью, но ничего страшного в нем нет. Полисар отметила, что в школе при личном контакте со сверстниками и учителями у детей происходит воспитание личности через общение, сейчас же такого нет. Однако и нынешнюю ситуацию надо воспринимать достойно, уверена учитель.

Полисар рекомендовала родителям организовать для детей отдельное рабочее место, где будет всё необходимое для учебы. "Надо организовать место своему ребенку – это очень важно, нужно планировать с ним каждый день. Конечно, это дополнительная нагрузка, я понимаю, как сложно родителям, но это нужно сделать. Ребята получат знания. Когда встретятся, они будут ценить общение. Не нужно скулить, ныть, ругать власти", - заявила она.

Педагог добавила, что если сейчас поддаться на уговоры недовольных и вернуть детей в школы, то процесс образования вообще прекратится. "Некому будет преподавать. Тогда даже дистантное обучение не сможет быть реализовано", передает ее слова Мир24.

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