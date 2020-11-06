Разделенные штаты Америки: как выглядит "демократия" в США

В чем очевидные недостатки американской электоральной системы?

3 ноября в США прошли выборы президента. Казалось бы, что сложного - пришли, проголосовали, получили президента. Но в стране-светоче демократии не ищут простых путей. Крайне сложная, запутанная и, главное, ретроградная американская избирательная система позволила превратить подведение итогов президентских выборов в беспрецедентный в истории США скандал. Итоговый результат не известен до сих пор, подсчет голосов, пришедших по почте, несмотря на протесты Трампа, продолжается. Более того, как выяснилось, Почта США не доставила ко дню выборов 150 тысяч бюллетеней, причем чуть больше десяти тысяч из них относятся к штатам, где исход голосования еще не определился. Например, только в ключевом сейчас для кандидатов штате Пенсильвания обнаружили в почтовых отделениях еще около 1700 избирательных бюллетеней.

Позор, крах, ужас – в основном, такими словам участники и наблюдатели американских выборов описывают то, что происходит сейчас в стране.

На грани нервного срыва находится практически все американцы. Радикалы, которых целый год заводили и выводили на улицы, теперь жаждут крови. В Портленде полицейские даже перестали справляться с протестующими и власти для обеспечения порядка задействовали Нацгвардию. Не меньше проблем и от мирных протестующих – рядовые избиратели неожиданно прозрели и поняли, что они больше не могут доверять своей избирательной системе, поэтому хотят к праву голосовать добавить и право контролировать подсчёт голосов.

Но Америка к прозрачности не готова, хотя и требует от всего мира открытого голосования – например, буквально вчера госсекретарь США призвал действующие белорусские власти незамедлительно провести новые выборы с независимым наблюдением. Но лучше бы Помпео эту идею озвучил демократам – вдруг согласятся, и в США будет решена острейшая проблема фальсификации голосов.

"Иностранные наблюдатели здесь не поощряются, а в некоторых штатах это вообще считается противозаконным. А когда идёт голосование по почте – там, конечно, есть огромное поле для всяких подтасовок – были найдены пачки бюллетеней, которые не имеют отношения к людям, которые голосовали: умершие, люди, которые давно в том штате не живут. То есть почта - не самый организованный инструмент американской экономики", - рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Поэтому команда Трампа планирует пересчитать все сомнительные голоса, чтобы отловить "мёртвые души". Охотиться за призраками президент отправил своего сына Эрика и адвоката Руди Джулиани.

"Ни один республиканец не смог посмотреть ни на один из этих почтовых бюллетеней. Они могут быть с Марса или из Национального комитета Демократической партии. Джо Байден мог бы проголосовать 50 раз. Вполне возможно, мы подадим национальный иск и действительно разоблачим коррупцию Демократической партии. Это происходит, когда вы думаете, что у вас так много власти, и вы владеете средствами массовой информации, что вы можете делать все, что хотите", - заявил Руди Джулиани.

О том, что американским СМИ больше нельзя доверять, уже говорят не только Трамп с Джулиани, но и даже ОБСЕ. В заявление о предварительных выводах по итогам выборов в США практически прямо высказано соболезнование Трампу.

На трёх национальных телеканалах президент Трамп получил соответственно 63, 56 и 60% эфирного времени в рамках политических новостей в прайм-тайм, большинство из которых были критическими, а бывший вице-президент Байден получил 20, 25 и 22% соответственно, преимущественно в нейтральном тоне.

Но самое страшное происходит даже не в СМИ, а в социальных сетях. До 2020 года никто и представить не мог, что "Фейсбук" и "Твиттер" займутся цензурой. Раньше эти компании позиционировали себя исключительно как независимые площадки для свободного самовыражения, но теперь все знают, кто им диктует правила. Это демократическая партия, а иначе как объяснить, что до выборов эти соцсети активно подчищали весь компромат на семейство Байденов. Сенаторы даже попытались провести с руководителями "Гугла", "Твиттера" и "Фейсбука" отрезвляющую беседу, но не помогло. После выборов каждый пост Трампа, в котором он ставит под сомнение правильность подсчёта голосов, "Твиттер" помечает как "спорный контент, вводящий в заблуждение". На странице же Байдена никаких позорных меток нет.

Трамп уже резюмировал - ущерб нанесен целостности американской системы и самим президентским выборам. Но признать такое в Америке готов не каждый, и бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уже заявил, что во всём виноват именно 45-й президент.

То есть, когда идут массовые фальсификации – это не позор, когда бюллетени находят в помойке - это не позор, когда как избирателя регистрируют собаку – это не позор, а признаться на весь мир в том, что в США – бардак – это, оказывается, очень стыдно. Но проблема в том, что весь мир и без признаний всё видит и понимает.

"Дают о себе знать очевидные недостатки американской электоральной системы, на которые неоднократно указывали и международные наблюдатели, включая БДИПЧ ОБСЕ, и признанные эксперты в этой сфере. Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И ведь самое интересное ещё впереди – после расследований, пересчёта голосов, судов в игру вступит коллегия выборщиков. Её члены, конечно, должны будут проголосовать так, как велел народ, но это только в теории, на практике бывает и по-другому. Например, на предыдущих выборах в 2016 году сразу семеро выборщиков проголосовали не так, как должны были, а по собственному усмотрению. Наказали их формально – выписали каждому штраф в тысячу долларов.

"Об этом говорят всё больше и больше людей, и в какой-то момент эта ситуация будет исправлена, но это очень сложный процесс, так как это должна измениться конституция", - говорит Эдуард Лозанский.

Удивительное дело: Америка с легкостью заставляет переписывать законы другие страны, но почему-то не может навести порядок в своей конституции. Конечно, не исключено, что какому-то такой бардак очень даже нравится и выгоден. Но пока вашингтонское болото отказывается от перемен, адекватные американские журналисты ставят своей стране очень страшный диагноз:

"Мы больше не можем отрицать, что американцы превращаются в две толпы ненавидящих друг друга агрессивных людей, - в этом и заключается значение этих президентских выборов. Мы крепко связаны друг с другом, мы не видим выхода, не знаем, как можно продвинуться вперед, а потому все больше погружаемся в состояние взаимного непонимания и ненависти".

И аналитики считают, что разрядкой такой ситуации может стать гражданская война. Избирательные штабы Трампа и Байдена уже объявили о создании фондов для защиты выборов – начали сбор средств. Но вот как будет выглядеть защита, не поясняется – если всё потратят на адвокатов – не страшно, но ведь могут быть и более радикальные идеи.

"В этот раз – это борьба за жизнь и смерть. Американская трагедия не закончится в начале ноября – это будет продолжаться много месяцев, потому что ни республиканцы, ни демократы не будут признавать победы другого. И это открывает дверь для реальной гражданской войны", - рассуждает политический аналитик Джон Вароли.

В общем, за 4 года Трамп вашингтонское болото всё же не осушил, но зато так перебаламутил, что весь мир увидел настоящую Америку, и она оказалась совсем не сияющим градом на холме.

Вера Щирова, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"