"Мультикультурализм живет только в головах политиков": что не так с евротолерантностью

В Европе призывают сфокусироваться на проблеме политического исламизма

Европе объявлена террористическая война. Объявлена не вчера и даже не год назад. Но вот этой осенью - обострение на фронтах. После Парижа и Ниццы удар нанесен по Вене. После атаки канцлер Австрии Курц скажет: произошедшее - это не конфликт между австрийцами и мигрантами, это борьба между цивилизацией и варварством. А глава МВД Австрии дополнит - террорист идеально обманул программу дерадикализации, действовал в одиночку. То есть признавать проблему с мигрантами, их полным нежеланием интегрироваться, а главное - с духовными учителями, направляющими свою паству убивать - Европа по-прежнему не хочет.

О настоящих террористических атаках австрийцы до недавнего времени узнавали исключительно из иностранных новостей. Теракты происходили где-то далеко от тихой и размеренной Вены – "благословенного острова", как называл страну канцлер Себастьян Курц. Все изменилось вечером 2 ноября.

На улицах многолюдно. Последний вечер перед локдауном. В районе Бермудского треугольника – самой оживленной части исторического центра - мужчина с оружием начинает расстреливать всех, кто оказался на его пути. Первые жертвы - у здания венской синагоги. Далее еще пять мест, расположенных неподалеку.

Жертвами теракта стали 4 человека, раненых больше двух десятков. Центр города практически парализован. Людей попросили не выходить из магазинов, кафе и ресторанов. Неподалеку расположена и легендарная Венская опера. Внутри больше тысячи человек. Чтобы хоть как-то разрядить атмосферу страха и ужаса, оркестр продолжал играть.

В это же время в местных СМИ появляются тревожные сообщения. Террористов якобы несколько. У одного из них был обнаружен пояс смертника. Показали и эти кадры с задержанием группы людей – то ли заложников, то ли пособников преступника. Официальная версия появилась значительно позднее – террорист в этот вечер действовал в одиночку и ликвидирован при задержании. На свободе, однако, остаются его сообщники. Волна задержаний прокатилась по стране.

"Устроили вот эту панику, которая фактически обезглавила Вену на долгих два дня практически. Пока там пытались сначала искать 10 террористов, потом четырех, потом одного, потом 15 человек арестовали, которые якобы имели отношение к теракту, а потом их всех освободили. Это на самом деле ни что иное как свидетельство полной слабости и бесхребетности спецслужб Австрии", - рассказал главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.

Страны, которая считается столицей мирового шпионажа, а об австрийских спецагентах едва ли не легенды слагают! Теперь же многие эксперты называют действия спецслужб в ЧС по меньшей мере неумелыми. И это лишь "вершина айсберга". Теракт в Вене можно и нужно было предотвратить, констатируют специалисты. 20-летний террорист Куйтим Фейзулла уже отбывал наказание за то, что пытался примкнуть к отрядам боевиков в Сирии. В апреле 2019 он был приговорен к 22 месяцам заключения, но уже в декабре вышел на свободу. Так как раскаялся. "Венский террорист, увы, сумел обмануть программу дерадикализации" - заявляет глава австрийского МВД почему-то только сейчас. Хотя еще летом молодой человек попал в поле зрения словацких полицейских. Братислава даже направила в Вену необходимые документы.

"Словацкие спецслужбы проинформировали Федеральное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии о том, что молодой человек хотел купить боеприпасы. Однако в дальнейшем явно что-то пошло не так в общении между ведомствами", - рассказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Главная спецслужба Австрии - ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом - будет реформирована. И дело не только в бюрократических проволочках. Эксперты говорят о кризисе всей системы безопасности. Из 15 задержанных по этому делу четверо уже были осуждены за терроризм. Двое отбывали наказание за преступления насильственного характера. Еще двое имеют судимость за убийство.

"Вот эта неувязка того, что силовые органы знают, но не имеют права предпринимать никаких мер, заставляет их часто идти по принципу: "лучше не сделать, чем потом сделать и остаться без работы". Потому что для ареста требуется решение суда, а суд может дать разрешение на арест только при наличии конкретных данных о том, что теракт совершится вот завтра или через 15 минут. Понятно, что такого нет, и спецслужбы остаются обезглавленными в этом смысле", - рассуждает Александр Сосновский.

Сама Австрия, кстати, до недавнего времени выгодно отличалась от соседей – никаких этнических гетто. Разногласия с Германией из-за того, что Вена отказывалась принимать больше мигрантов.

Все свои духовные наставления исламские проповедники должны совершать исключительно на немецком, на знание которого даже сдавали экзамен. Теперь канцлер Курц обращается к европейским коллегам: "ЕС необходимо значительно активнее сфокусироваться на проблеме политического исламизма. Я ожидаю окончания ложно понимаемой толерантности и, наконец, осознания во всех странах Европы, насколько опасна идеология политического исламизма для нашей свободы и для европейского образа жизни".

Но проблема, увы, уже не только в мигрантах. На Западе выросло целое поколение европейских мусульман. При этом около половины из них, по официальным данным, плохо или вообще не интегрируются в европейское общество. Тот же Куйтим Фейзулла родился и вырос в городе Мёдлин под Веной. Его родители – албанцы, иммигрировавшие из Северной Македонии.

"Если бы это был беженец, которого привезли в страну два года назад, то, конечно, можно было сказать - эти последние действия, они были неправильные. Но мальчик, в кавычках, который родился в Вене, воспитывался в знании немецкого языка, в культуре венской, слушал Моцарта, ходил по музеям, я надеюсь, что так оно, наверное, и было, а в итоге оказался привержен идеям радикального ислама. Это, в общем-то, показывает, что идея о мультикультурализме существует только в головах тех политиков, которые о них говорят. На самом деле в Европе существует несколько различных миров, мирков я бы сказал. Один из таких миров это, несомненно, радикальный ислам", - рассказал Александр Сосновский.

Ведь, как пишет немецкий Spiegel, венский террорист как раз и общался с радикальными проповедниками. Перед тем как совершить нападения, Куйтим разместил в соцсетях видеообращение, в котором поклялся в верности лидеру запрещённого в России "Исламского государства". А еще отправил двоим своим знакомым видео с нападением на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году. Пятая Республика приходит в себя после серии терактов, а все тот же Charlie Hebdo публикует новую карикатуру с подписью "Франция всегда остается Францией". Президент Макрон тут же заявляет – "карикатуры размещают не французские власти, а независимые СМИ. Он понимает чувства мусульман и четко дает понять - он против исключительно радикального исламизма:

"Радикальный исламизм это - сотни враждебно настроенных людей, которые в любой момент могут взять нож и пойти убивать французов": "Вы не верите мне? Прочтите еще раз их комментарии, призывы к ненависти, распространяемые в социальных сетях людьми с извращенным пониманием ислама. Посетите районы, где маленькие девочки трех-четырех лет носят паранджу и где их воспитывают в ненависти к ценностям Франции".

Франция, намерена выслать более 200 подозреваемых в экстремизме, но это лишь капля в море, уверены эксперты, констатируя, что бороться нужно, прежде всего, с радикальными проповедниками и подпольными молельными домами. Правда, призывы сделать это звучат после каждого европейского теракта. Власти устраняют лишь последствия проблемы, вместо того, чтобы бороться с ее первопричиной.

Матвей Шестаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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