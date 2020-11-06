Названы полезные продукты для улучшения настроения

Их можно есть ежедневно

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые нужно есть для улучшения эмоционального состояния.

Эксперт призвала употреблять побольше продуктов с витамином D, который считается антидепрессантом. Этот витамин укрепляет костную систему и иммунную систему. Он есть в печени трески, рыбе, молочных продуктах и яичном желтке.

Елена Соломатина посоветовала включить в рацион продукты со сложными углеводами и витамином B. Речь идет о хлебе грубого помола и хлебе с отрубями, а также об овсянке, гречке, мясе.

По словам врача, красное мясо стоит есть два-три раза в неделю, а в остальное время желательно налегать на мясо кролика или птицы. Кстати, в индейке много цинка и триптофана - предшественника серотонина, который называют гормоном счастья.

Соломатина рекомендует повышать уровень магния в организме, употребляя бананы, орехи, семечки, зеленые листовые овощи.

Для хорошего самочувствия нужен йод. Его можно найти в морской рыбе, водорослях, грецких орехах, хурме и фейхоа.

"Мы восполняем микрофлору с помощью кисломолочных продуктов, а для того, чтобы она там прижилась и развивалась, необходима клетчатка, - цитирует Елену Соломатину "Говорит Москва". - В зеленых листовых овощах достаточно много клетчатки. Для чего нам нужна микрофлора кишечника? Говорят, что кишечник - это второй мозг. Наши желания и наши настроения зависят от нормальной работы нашей микрофлоры. Многие вкусовые пристрастия диктует именно она".

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