200 атомных снарядов на 70 городов: зачем США собирались атаковать СССР

У Вашингтона было несколько сценариев вторжения

3 ноября 1945 года, 75 лет назад, в США началась разработка планов атаки Советского Союза с применением ядерного оружия. Ровно через 2 месяца после капитуляции Японии - то есть после полного завершения Второй мировой войны, Комитет начальников объединённых штабов в Вашингтоне рассмотрел доклад № 329, в котором впервые ставилась задача: "Отобрать около 20 целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки СССР".

Обе мировые войны, катком проехавшие по Европе, никогда не угрожали тотальным истреблением американцам. Но атомную бомбу собрали и испытали именно они.

16 июля 1945. Первый в истории планеты атомный взрыв. В Европе война уже закончена. На Дальнем Востоке ее исход предрешен. В мире задумываются о глобальной безопасности. А на полигоне в штате Нью-Мехико 20-килотонная бомба "Тринити" плавит песок и выбрасывает радиацию.

Момент выбран неслучайно. На следующий день началась Потсдамская конференция, на которой должна была решиться судьба Европы. Американские власти позже признавались, что испытывая атомное оружие, еще не до конца понимали, с чем имеют дело. Но перед переговорами с СССР нужно было торопиться заполучить козырь, добавляют уже историки. А для устрашения Советов и вовсе применить новую бомбу на живых людях. Что и было сделано почти сразу после саммита "большой тройки".

Мгновенно в японской Хиросиме погибли почти сто тысяч человек. Но тогда, 6 августа 1945, американского президента волновало совсем другое. "Только что американский самолет сбросил атомную бомбу на Хиросиму и сделал ее бесполезной для врага. Мы израсходовали 2 миллиарда долларов на величайшее в истории научное изобретение, хотя еще не знали, получится ли что-нибудь. И мы выиграли", - заявлял Гарри Трумэн.

Такая же судьба ожидала и советские города. 3 ноября того же 1945 года американская военная разведка представила пентагоновским стратегам план атомного удара по СССР. Предлагалось отобрать 20 целей. Особо отмечалось, что бить нужно именно сейчас, пока Советы еще не оправились от войны. В случае принципиального решения президент США наверняка бы утвердил этот план. Трумэн после атаки на второй японский город Нагасаки, где также погибли десятки тысяч человек, уже по радио за бомбу благодарил Бога.

"В этом проблема Америки, она себя считает единственной, исключительной", - отметил профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

Но почему же тогда в 1945 США так и не ударили по СССР? Одной из причин называют общественное мнение. Весь мир знал, кто переломил хребет фашизму. Знали это и простые американцы.

"Была очень большая симпатия со стороны американского народа в отношении русского народа. Поэтому это было слишком рано - нападать на СССР. Надо было изменить настроение американского общества, которое в целом в то время относилось к России, к Советскому Союзу с большой симпатией", - рассказал Александр Домрин.

И простым американцам было бы трудно объяснить необходимость новой войны с Россией. Тем более, что еще буквально вчера в кинотеатрах им показывали документальные фильмы о чудовищных преступлениях нацистов и великой трагедии советского народа.

Цинизм американской политики состоит в том, что подобные фильмы показывали американцам, чтобы они поддержали союзнические отношения с СССР. А спустя два года Вашингтон и сам запланировал уничтожить Москву. Впрочем, еще немногим раньше русской проблемой озаботились в Лондоне.

"Еще весной 1945 года, а именно в апреле Уинстон Черчилль отдал приказ разработать операцию "Немыслимое". Так назывался коварный, внезапный, подлый удар в спину Красной армии", - отметил политолог, публицист Николай Стариков.

Но в июне 45-ого советские войска перегруппировались, укрепили оборону, что, вероятно, и сорвало планы наших западных "партнеров", философию которых очень точно уловили американские же документалисты. Подготовка общественного мнения к новой агрессии началась незамедлительно. Через год после разгрома фашистов уже бывший премьер Великобритании выступил с фултонской речью. Именно с нее и идет отсчет Холодной войны. И именно в ней Черчилль объявляет о "железном занавесе", по ту сторону которого оказались Варшава, Берлин, Прага, Будапешт, Вена, Белград, Бухарест и София.

В Кремле тогда прекрасно понимали, о чем на самом деле идет речь. "Сталин в интервью советской прессе сказал прямо: мы не для того боролись с Гитлером, чтобы передать свой суверенитет в руки Черчилля. Вот, именно об этом шла речь: кто будет управлять этим миром. Сталин, Советский Союз не соглашались на подчиненную роль. Именно поэтому Запад готовился решить вопрос быстрым, скорым, подлым атомным ударом", - рассуждает Николай Стариков.

Планов по нанесению такого удара было множество. "Бушвэкер", "Кранкшафт", "Хафмун", "Когвилл", "Оффтэк". В Пентагоне, наверное, и сами сбились со счета. И все эти стратегии предполагали не ответную, а превентивную атаку. Один из сценариев от 1948 года предусматривал сброс 200 атомных снарядов на 70 советских городов. А в следующем году родился самый масштабный план "Дропшот" - 300 атомных бомб и 250 тысяч тонн обыкновенных. Затем территория СССР подлежала оккупации и расчленению на 4 части и 22 зоны ответственности. Впрочем, чего еще можно было ожидать от тогдашнего американского руководства.

Военные эксперты отмечают: американские сценарии вторжения превосходили немецкий план "Барбаросса". В конечном итоге они не были претворены в жизнь только по одной причине: СССР сам стал сначала ядерной, потом ракетной державой, а затем добился стратегического паритета, который, по сути, сохраняется до сих пор. Но никто не поручится, что американские планы окончательно сданы в архив. Тем более, что есть способы добиться поставленных задач и без применения ядерного оружия.

Александр Огородников. "В Центре событий, "ТВ Центр".

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